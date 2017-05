Situaciones inesperadas que puede revelar un análisis de sangre

CIUDAD DE MÉXICO.- Niveles de colesterol. Conteo de células rojas y blancas. Deficiencias nutricionales. Ya sabemos lo que un análisis de sangre puede decir de tu salud. ¿Pero qué hay de tu edad? ¿O si estás deprimida? ¿No crees que tu sangre podría dar más información de lo que te imaginas?

Tu verdadera edad

A comparación de tu edad cronológica (que son los años que tienes de existencia), tu edad biológica se refiere a la edad de tu cuerpo y sistema interno. Aunque puedas tener 25, podrías tener el organismo de una persona arriba de 30 años. Esto se puede calcular al modelar los niveles de proteína y tipos en mil muestras de sangre.

Tu riesgo de tener Alzheimer (en 10 años)

Los niveles de sangre de un grupo pequeño de proteína pueden indicar si puedes desarrollar Alzheimer en los próximos años, antes de que aparezca cualquier síntoma. Esto todavía no se ha confirmado y sigue en investigación preliminar, pero algún día tendremos acceso a ello.

Si has tenido alguna conmoción cerebral

No existe un protocolo como tal para saber bien si alguien ha sufrido un golpe fuerte en la cabeza o no… y ese es un gran problema, especialmente para atletas porque el segundo golpe en la cabeza después de una conmoción cerebral podría ser mortal. Sin embargo, gracias a un nuevo estudio, un simple análisis de sangre podría revelar si has tenido una contusión 7 días después del golpe.

Tus niveles de deshidratación

La deshidratación pone presión en el corazón, incrementa la fatiga y no te hará pensar correctamente. Gracias a una nueva investigación americana, un análisis de sangre puede determinar una deshidratación severa, especialmente en adultos mayores y jóvenes.

La severidad de tu depresión

Puede ser difícil para la gente diferenciar una depresión severa con a una tristeza pasajera. Gracias a un nuevo estudio en Austria, se ha identificado un químico en el cerebro que puede indicar los niveles de la hormona de la felicidad. Así ya se podría tratar la depresión clínica más fácilmente.

Cada resfriado que has tenido

Tu sangre puede revelar cada virus y resfriado que tu cuerpo ha tenido que sufrir. Lo que pasa es que tu cuerpo desarrolla anticuerpos en respuesta a las enfermedades y éstos se quedan en la sangre como recordatorio de vida. Gracias a esto, tu doctor también podrá saber cómo estas enfermedades han afectado tu sistema inmune.

Si estás en riesgo de ser alcohólica

Un químico en la sangre llamado “PEth” puede revelar si eres biológicamente propensa a ser alcohólica. Este químico ha sido relacionado con el alcoholismo en adultos y ahora en día puede ayudar a darle tratamiento a muchos jóvenes que podrían sufrir de esta enfermedad.