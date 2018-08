Sistema DIF resguarda a persona de la tercera edad en condición de calle

El anciano llegó a Nuevo Laredo hace más de un mes. Señala que aquí no tiene familiares y que es originario de Sabinas Hidalgo, pero no señaló de qué estado.

NUEVO LAREDO, TAM.- Un reporte realizado a través de redes sociales, permitió a personal de la Unidad Especializada Para La Atención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género (UNEVIG), del Sistema DIF, rescatan a un hombre de la tercera edad, que vivía en situación de calle.

Don Juan Mercado Martínez de 77 años, fue trasladado al asilo de ancianos del Sistema DIF, que lo encontraron “viviendo” entre los puestos de la pulga de la colonia Voluntad y Trabajo 2, al poniente de esta frontera.

El anciano llegó a Nuevo Laredo hace más de un mes. Señala que aquí no tiene familiares y que es originario de Sabinas Hidalgo, pero no señaló de qué estado.

Fueron vecinos de la colonia Voluntad y Trabajo 2, quienes reportaron vía redes sociales, que en la pulga localizada en Carretera Aeropuerto y calle Popocatépetl, había una persona de la tercera edad “viviendo” en el lugar.

El anciano comía y bebía, lo que los vecinos del sector le regalaban.

“Este carancho para decir cómo me alimentaba, imagínate, sí tomaba agua y todo, si no cómo voy a vivir. Sí tengo familia, son como unos ocho hijos. Yo me siento bien gracias a Dios”, señaló Don Juan en entrevista.

El anciano dormía en el piso. Tenía los pies hinchados y estaba mal alimentado. Fue llevado al Asilo de Ancianos “Vida y Esperanza”, donde se le proporciona alimentación, servicios médicos y limpieza.

Anuar Kassim Terán, director general del Sistema DIF, comentó que en este caso ya hay coordinación con el DIF de Coahuila, pues el adulto mayor afirma ser originario de ese estado, y estar solo en esta ciudad donde únicamente tiene un amigo.

Tras la revisión médica se le detectó demencia senil, sin embargo, pudo mencionar al personal del Asilo que su hija mayor se llama Irasema Mercado Ronquillo, residente en Ciudad Acuña, y su hermano Arturo Mercado Martínez, por lo que ya se trabaja en su ubicación, y se pide la colaboración de la ciudadanía para contactarlos y que puedan reunirse.

Kassim Terán refirió que este año se han detectado alrededor de siete casos de abuelitos extraviados en las calles; en algunos casos se entregaron a familiares, y en algunos más continúan en el asilo DIF.