Sismo de magnitud 6.8 remece Tayikistán

BEIJING.- Un sismo de magnitud 6,8 remeció la mañana del jueves una parte remota y escasamente poblada de Tayikistán, cerca de la región china de Xinjiang.

El epicentro se ubicó a 67 kilómetros (41 millas) al oeste de Murghab, Tayikistán, a una profundidad de 20 kilómetros (12 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Murghab es la capital de distrito con una población de apenas unos cuantos miles de personas, y se ubica en la parte superior de las montañas Pamir.

