SIP denuncia amenazas, ataques verbales y exclusión a prensa en EU

MIAMI.- El enfrentamiento del presidente Donald Trump con la prensa ha provocado “ansiedad” e “incertidumbre” en el periodismo por el futuro de la libertad de expresión en Estados Unidos, asegura el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El reporte, que incluye amenazas, ataques verbales y exclusión de periodistas en las ruedas de prensa del mandatario, fue publicado este miércoles por la institución.

El informe señala que el presidente Trump ha modificado el entorno para los medios de comunicación, y la falta de transparencia ha impedido la cobertura de noticias y restringido la capacidad de los periodistas para informar sobre las políticas que afectan a ciudadanos.

“La retórica del gobierno no tiene precedentes y amenaza con socavar la capacidad de los medios de comunicación de informar al público sobre las actividades del nuevo gobierno y sus planes para el futuro del país”, subraya el reporte.

El informe hace un recuento desde la campaña presidencial de Trump y resalta que desde entonces como candidato, entre otras cosas, amenazó con demandar a The New York Times en respuesta a uno de sus artículos, y expulsó al reportero Jorge Ramos, de Univisión, de una conferencia de prensa.

Trump ha utilizado el calificativo de “deshonestos” y “escoria” para referirse a los periodistas, y ha amenazazo con demandas judiciales, al prometer “abrir” las leyes de difamación que protegen a las organizaciones de los medios de comunicación cuando se informa sobre figuras públicas.

Además, negó credenciales de prensa para eventos de la campaña a periodistas de The Washington Post, Político, The Huffington Post, The Daily Beast, The Des Moines Register y Univisión, y criticó públicamente al sitio de noticias BuzzFeed, calificándolo de “pila de basura”.

Ya en la presidencia, Trump ha acusado a varias organizaciones noticiosas de difundir “noticias falsas”, un término que usó para definir historias inventadas y colocadas deliberadamente en sitios de medios sociales con el propósito de engañar a posibles votantes durante las elecciones.

Tras haber adoptado ese término, Trump llamó a cadenas como NBC, ABC, CBS, CNN y al diario The New York Times “medios de noticias falsas”, así como “enemigos del pueblo estadunidense”.

Trump se negó a responder una pregunta formulada durante una conferencia de prensa por Jim Acosta, de CNN, etiquetó al canal como difusor de “noticias muy falsas”, y pidió una investigación de “filtraciones” a la prensa desde la Casa Blanca y otras partes del gobierno federal.

Poco después de que el presidente Trump asumiera el cargo, comenzaron a desaparecer datos públicos en sitios web del gobierno, lo que hace dificil la labor de periodistas y deja espacios de información.

“La crítica parece calculada para socavar la credibilidad de las organizaciones de noticias que informan sobre las actividades del gobierno, lo que haría más difícil que éste rindiera cuentas sobre su gestión, destaca el informe, el más extenso de los 23 presentados durante la Reunión de Medio Año de la SIP en Guatemala.