Sin TLCAN, riesgo para la mitad de las exportaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió al Senado no descartar un impasse en la renegociación del TLCAN y alistar un plan alternativo en caso de un escenario sin acuerdos, al señalar que México está sentado a la mesa de renegociación con una visión propositiva y constructiva, pero “no estará sentado bajo cualquier precio”.

No obstante, aclaró que México sí prevé un plan B, al señalar que “nadie se sienta a negociar sin tener en la cabeza una salida posible frente a un reto insalvable, porque de esa manera no estaría uno negociando. Si no tiene una alternativa, un plan adicional, no hay manera de sentarse a negociar”.

Dijo que no hay que sobredimensionar o subestimar un escenario sin TLCAN, y “el escenario sin NAFTA hay que analizarlo en los tres terrenos fundamentales”.

Expuso que si no existiera el TLCAN México puede exportar a Estados Unidos 50 por ciento de sus mercancías sin usar las preferencias; la otra mitad enfrentaría tarifas de nación más favorecida de entre 3 por ciento en exportaciones y 4.7 por ciento en importaciones, mientras que productos como camionetas o vehículos pesados tendrían picos arancelarios de hasta 25 por ciento.

“Nuestra responsabilidad es estar preparados para cualquier escenario”, puntualizó, al asegurar que la visita a Washington la próxima semana con el canciller Luis Videgaray se planeó antes de las recientes declaraciones de Trump.

Al reunirse con senadores priistas, encabezados por el coordinador Emilio Gamboa, Guajardo les pidió tener perfectamente ubicado un plan alternativo que considere reformas legales para compensar procesos y garantizar el acceso a mercados en tarifas preferenciales, dar certidumbre y confianza a los inversionistas, así como facilitar la defensa de derechos en la Organización Mundial de Comercio.

Luego de que Donald Trump amenazara en las últimas horas con que EU puede abandonar la renegociación, Guajardo sostuvo que la primera ronda fue muy exitosa, pero también se tiene que considerar un escenario sin TLCAN y México está preparado para cualquier escenario. “Lo he dicho y una y mil veces, esto no va a ser sencillo, el inicio de las negociaciones será como una montaña rusa, habrá días buenos, malos y peores y la economía mexicana afortunadamente ha entendido que una negociación no se resuelve en 142 caracteres”.

Señaló que una negociación no se hace a través de redes sociales, y eso es fundamental y afortunadamente el mercado lo ha entendido, porque México está en una situación muy distinta a la que vivió el año pasado.

“Si ustedes me preguntan ¿es factible que teniendo una muy buena ronda de negociación en Washington habría la posibilidad de que encontremos un impasse, que no avance, no lo podemos descartar”.

Acompañado del equipo negociador del TLCAN, Guajardo explicó los avances en la primera ronda. Dijo que en la segunda se pueden cerrar diez capítulos que comprenden telecomunicaciones y Pymes; el segundo paquete considera el tema laboral y ahí ya empieza a haber dificultades.

Además, hay un grupo de cuatro o cinco temas “que son los más importantes” donde hay un contraste de ideas.

Hizo notar que ahora vuelve a aparecer Trump y ello no sorprende, porque así será esta negociación y afortunadamente la economía ya entendió que no se puede negociar en 142 caracteres.

CLAVES “ESTAR AL TANTO”

Vicente Fox destacó los temas que se debatirán en las mesas de renegociación del TLCAN, pero hizo un llamado a que no se deje solo en manos del gobierno el desarrollo del país, ya que la ciudadanía debe poner de su parte.

Durante el programa Fox populi de MILENIO Televisión, el ex mandatario dijo que los mexicanos debemos mantenernos al tanto de los acuerdos que se logren entre autoridades de Estados Unidos, Canadá y México.

Fuente: Milenio