Sin presupuesto en la lucha contra corrupción

CIUDAD VICTORIA, TAM.-La falta de un Fiscal Anticorrupción a nivel nacional y de algunos magistrados en esta instancia, retardan el avance en diversos casos, consideró Arturo Narro Villaseñor, quien reveló que en Tamaulipas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que él preside, ante la falta de presupuesto se mantiene con participaciones ciudadanas.

“Así está la Ley, en este momento en donde tanto al Comité de Participación Ciudadana como al Comité de Selección no les toca presupuesto en absoluto, para ninguna de sus actividades que le señala la Ley”, señaló.

Dijo que en estos momentos ellos tienen que ingeniárselas por su cuenta y que a la hora de que inicien los trabajos que les corresponden, para encontrar los fondos o el apoyo económico para hacerlo.

No es el caso de la Secretaría Ejecutiva que si contara con su presupuesto al igual que la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia administrativa, que ellos cuentan con su presupuesto y no dudó que para su programa 2018 así de ambicioso como sea o por los atrasos que podamos tener, que no haya suficiente presupuesto como para que les alcance, entonces hay que enfocar los esfuerzos, señaló.

Mientras tanto, dijo que para realizar las actividades que llevan a cabo, lo hacen con participaciones que puedan obtener

Señaló también que el hecho de que definitivamente no se tenga a un fiscal anticorrupción a nivel nacional es un asunto obliga anterior hacer una declaración conjunta, todos los Comités de Participación Ciudadana que están ya nombrados en el país que son más de 20 incluido Tamaulipas.

Estamos pidiendo que se haga un nombramiento ya y se haga bien de los magistrados que faltan, del fiscal que falta y que se avance en los Estados en que están retratados con sus asuntos, como es el caso de Tlaxcala que ni siquiera ha hecho la modificación en su constitución, destacó.