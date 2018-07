Sin pleitos en el equipo de AMLO, señala Tatiana Clouthier

CIUDAD DE MÉXICO.- Tatiana Clouthier afirmó que no hay pleito en el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino una relación súper cordial y de apoyo constante, y que nada tuvo que ver ella con el nombramiento de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad.

“Muchas cosas tienen que quedar claras en la mente de todos, y una de ellas es que el gobierno no empieza hasta el primero de diciembre, que Andrés Manuel no será responsable de lo que sucede en este país hasta el primero de diciembre, o después del primero de diciembre”, expresó.

En declaraciones a MVS, admitió que a veces hay desgastes innecesarios, sin embargo manifestó que en el equipo trabajan de manera cordial.

“No hay pleito, ¿quién quiere marcar un pleito donde no hay? Hay una relación súper cordial, una relación en la que nos apoyamos contantemente, y no creo que exista ninguna situación en donde puedan generar o pensar que alguien está discutiendo, peleando, lo que no se tiene que pelar ni discutir”, mencionó.

“Hay un gabinete nombrado, en el equipo del gabinete nos apoyamos constantemente. Los apoyamos, trabajamos información, estamos viendo cómo empujamos lo que tiene que empujarse, coordinando las tareas de lo que viene en la consulta que inicia el 7 de agosto. El gusto que quieren tener, quienes quieren pensar que hay pleito, no lo van a encontrar, porque no lo hay”.