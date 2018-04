Sin importar resultado de elecciones, México no será Venezuela

Sin importar qué candidato gane la Presidencia, México no será como Venezuela, dijeron altos directivos de Siemens AG y Volkswagen.

La curiosa afirmación es una referencia a uno de los ataques más frecuentes contra el puntero en las encuestas, el candidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador.

Las declaraciones las hicieron los empresarios en la Cumbre de Negocios Alemania-México celebrada en el marco de la feria industrial Hannover Messe 2018, de acuerdo con El Economista.

Los directivos de estas empresas dijeron que no es acertado decir que el futuro de México será como el de Venezuela. “Compararlo con Venezuela, me parece darle demasiada importancia, de momento”, expresó Joe Kaeser, director general del conglomerado tecnológico Siemens AG. “Hay otras regiones que realmente me preocupan”, agregó.

Por su parte, Andreas Renschler, miembro del Consejo Directivo de Volkswagen y CEO de Volkswagen Truck & Bus, dijo que “comparar México con Venezuela no me parece acertado. Creo que México tiene la madurez suficiente como democracia para tomar sus decisiones acertadas”.