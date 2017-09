Sin familiares sobrevive con la venta de tamales

La señora mencionó que cuando se casó no tuvo hijos, su esposo murió hace como nueve años, de él recuerda que solamente se llamaba José no tuvieron familia. [Reynaldo García/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Para doña Rosa Hernández quien tiene más de 70 años, el caminar todos los días varias cuadras para vender tamales que ella misma hace no le pesa, ella vive sola en la calle 5 de Febrero número 5115 en la colonia Mirador.

La señora mencionó que cuando se casó no tuvo hijos, su esposo murió hace como nueve años, de él recuerda que solamente se llamaba José no tuvieron familia, según un vecino dijo que había adoptado un hijo, el cual desde hace años se fue a vivir a Estado Unidos, y no la visita.

“Tampoco cuento con hermanos ni hermanas o con algún otro familiar aquí en la ciudad, solo podría tener algún familiar en Tamazunchale de donde soy originaria, pero ya tengo muchos años viviendo aquí en esta ciudad fronteriza yo solita”, indicó.

Reveló que para mitigar los calores que se están dejando sentir en la ciudad, nomas cuanta con un pequeño abanico, sola acude a pagar sus recibos de agua y luz, así como a comprar los productos que utiliza para preparar los tamales.

Destacó que cuando se enferma acude al Centro de Salud que se encuentra casi enfrente de su casa, donde la consultan y le dan el medicamento que necesita, pero su rutina que realiza diariamente no la interrumpe.

Al preguntarle que sí dehesaría contar con una ayuda económica como lo es el programa de 65 y más, dijo que sería bastante bueno, ya que así podría vivir mejor, y quizá ya no tendría ya que vender tamales.

La ancianita mencionó que al no tener para comprar el tanque de gas para cocinar los tamales, lo hace por medio de una estufa eléctrica que tiene, por lo que le sale más de luz, aún así tiene que vender tamales para poder subsistir.

Lo que se pudo observar de la casa donde vive Rosa Hernández es que es muy endeble, la cual necesita también de algunas reparaciones, para que en caso de llegar un fuerte viento no le vaya a volar las laminas que cubren el techo, o alguna de las paredes que son de madera.