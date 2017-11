Sin definirse destino de aduanales sustitutos

NUEVO LAREDO, TAM.- Todavía no se define qué sucederá con los agentes aduanales sustitutos y se espera que antes de terminar noviembre se apruebe la iniciativa que diseñó Hacienda, de lo contrario, serán afectadas decenas de agencias aduanales.

La propuesta de Hacienda consiste en crear la figura de agencia aduanal con patente corporativa y fue presentada durante el periodo ordinario de sesiones para que sea aprobada antes del 30 de noviembre por las dos cámaras, la de diputados federales y senadores.

La figura del agente sustituto fue eliminada como parte de la reforma a la Ley Aduanera hecha en diciembre de 2013, para no permitir que los agentes aduanales hereden sus patentes, pero el gobierno federal no contempló que se pondrían en riesgo la permanencia de un gran número empresas, como son los casos cuando un agente aduanal sufre una incapacidad o fallece, y por lo tanto sus empresas ya no podrían continuar al perderse la patente.

DAN PLAZO



El gobierno federal otorgó a los agentes aduanales un periodo extraordinario para que realicen la selección del sustituto, un plazo que finaliza en el presente mes de noviembre.

La propuesta de incluir la figura de Agencia Aduanal en la Ley Aduanera es apoyada por el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) , Ricardo Zaragoza Ambrosi, quien en una pasada entrevista explicó que solucionará el problema de los agentes aduanales sustitutos.