Sin definir costo de licencia de manejo

NUEVO LAREDO, TAM.- Aun no se define para cuando se empezará a ejercer el descuento de 25 por ciento en las licencia de manejo.

De acuerdo con Arturo Sanmiguel Cantú, Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, no se ha decidido a partir de cuándo se hará efectiva dicha rebaja.

“Este viernes hablé a Ciudad Victoria para ver lo relacionado a este descuento y me dijeron que todavía no se define a partir de cuándo se aplicará, pero en cuanto se decida no lo avisarán para que empecemos a concederlo”, comentó el funcionario estatal.