Sin contemplar próximo mantenimiento aduanal

No se contemplan nuevos mantenimientos e interrupciones en el sistema aduanero como sucedió hace días.

NUEVO LAREDO, TAM.- No se contemplan nuevos mantenimientos e interrupciones en el sistema aduanero como sucedió hace días, mientras tanto fluyen las operaciones de exportación por la aduana de Nuevo Laredo.

El pasado sábado 13 de julio, la Administración General de Aduanas (AGA) realizó un mantenimiento a la infraestructura que soporta el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior(MATCE), el cual duró hasta el domingo, pero sin grandes afectaciones a los sectores aduanal y autotransporte de carga porque los fines de semana registran menor cantidad de operaciones.

Cada vez que la AGA anuncia un mantenimiento, no pueden modularse operaciones con Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), ni con el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), lo que rezaga las operaciones, explicó Ricardo Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

También afirmó que no se han registrado pérdidas económicas y tampoco rezagos en las entregas de las mercancías porque no ha fallado el sistema operativo de la Aduana de Nuevo Laredo, además puntualizó que el DODA tampoco ha provocado contratiempos.

Usuarios entrevistados comentaron que no se han reportado fallas o intermitencias en la aduana de Laredo, Texas desde hace semanas ni tampoco en lado mexicano.

Desde septiembre de 2018, las autoridades de la Aduana de Laredo, Texas informaron que no habrá más fallas y se comprometieron en informar oportunamente a los agentes aduanales, empresarios transportistas y transfers de Nuevo Laredo, para evitar pérdidas de dinero y tiempo.

A partir del 3 de septiembre de 2018, el SAT aplica el DODA solamente en las aduanas de Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Ciudad Juárez, Piedras Negras y el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El DODA es el documento de operación para despacho aduanero, con código de respuesta rápida QR, que corre a través del MATCE, mediante el cual se alimenta la información de pedimentos validados y pagados.