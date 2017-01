Simon Konecki, el hombre que ha conquistado a Adele

La intérprete de Someone Like You se caracteriza por ser muy recelosa de intimidad y no suele posar con su pareja en alfombras rojas. [Agencias]

La intérprete de Someone Like You se caracteriza por ser muy recelosa de intimidad y no suele posar con su pareja en alfombras rojas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La reina de las canciones dramáticas por excelencia, Adele, ha comenzado el año dando titulares. La prensa británica asegura que por fin ha pronunciado el sí quiero con su novio y papá de su hijo, Simon Konecki. Ella, como todo lo que tiene que ver con su vida privada, no ha querido confirmar ni desmentir la noticia. Pero más allá de las especulaciones de su matrimonio, la cantante británica mantiene una relación estable con Konecki desde 2012.

La intérprete de Someone Like You se caracteriza por ser muy recelosa de intimidad y no suele posar con su pareja en alfombras rojas. De él no se sabe mucho, ha intentado a pesar de la fama de Adele, mantener un perfil bajo. Simon Konecki creció en Nueva York, pero se mudó a Londres cuando tenía 10 años. Durante dos años estudio en el prestigioso colegio Eton, y a los 17 años se convirtió en corredor de divisas, y a los 24 ya trabajaba en Lehman Brothers. Abandonó su trabajo con el gigante financiero en 2005 y fundó una compañía sostenible que lleva agua potable a países en desarrollo.

Antes de entablar una relación con Adele, Konecki estuvo casado, y se divorció en 2008. El empresario y Adele se conocieron en 2011, pero no fue hasta enero de 2012 que ella confirmó su romance en una entrada de blog, que más tarde eliminó. En octubre de ese mismo año, Adele dio a luz a Angelo. En su afán por proteger la identidad y, sobre todo, la privacidad del pequeño, la cantautora no reveló el nombre de su hijo hasta enero de 2013.

Aunque habla poco de él, en una entrevista con 60 Minutes la intérprete del éxito Hello confesó que su pareja es una de las personas que más se preocupan por su bienestar. “Se preocupa mucho por mí. Con eso me refiero a lo que tiene que ver con mi estabilidad emocional, no con el estilo de música que hago. Él simplemente me ama”, declaró.

El año pasado la pareja compró una propiedad en Beverly Hill, donde según dijeron, intentaran mantener una vida tranquila alejada de los focos. Porque para ella lo más sagrado en su vida es su familia. “Mi relación es más importante que cualquier gira. Si mi relación con Simon o con Angelo se viera amenazada abandonaría cualquier gira”, dijo a la edición de diciembre de la revista Vanity Fair.

Si Adele sigue su modus operandi, pasarán todavía algunos meses antes de que hable y con ello zanje los rumores, ya sea negando o confirmando su supuesto matrimonio.