Silencio de Karla Souza genera suspicacias: Álvaro Curiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Álvaro Curiel, uno de los primeros directores que trabajó con Karla Souza, considera que los señalamientos de la actriz podrían servir para que los abusadores vean las consecuencias de las cuales podrían ser objeto.

A través de una reflexión en redes sociales, el realizador también comentó que mientras la protagonista de “Nosotros los nobles” no dé el nombre de quién la “violó”, habrá suspicacias sobre todos quienes colaboraron con ella en sus inicios.

Curiel publicó en su mensaje la imagen extraída de Twitter donde el usuario Cosmopolitan24 se pregunta si el director habría sido el atacante de Souza, con quien trabajó en la serie “Héroes del Norte”.

“Aprovecho la imbecilidad de este twitter, para dejar claro lo que pienso”, escribió Curiel.

“(Una) Amiga me hizo sentir que en realidad este tipo de expresiones, en donde me colocaron en una lista de posibles agresores de Karla, eran un daño colateral bastante menor, y en todo caso lo que me tocaba ¿? Pagar…

“Es decir, ser varón, ser director y productor, hacen que lo que viene ahora, sea un momento donde yo tengo que asumir mis pecados, y entienda que el hecho de que mi mujer, familia, hijo y colegas, tengan que en todo caso decidir si seré perdonado por los que ‘Hemos’ hecho sistemáticamente. ¿? WTF… ¿Así viene la mano? ¿Es un daño menor, que me toca asumir? La respuesta es más que clara: Bajo ninguna circunstancia”, publicó.