Siguen quejas contra oficiales de la Aduana de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Siguen las quejas de la ciudadanía por presuntos actos de prepotencia y abuso de autoridad de oficiales de la Aduana de Nuevo Laredo, cuando el compromiso de las autoridades era corregir de manera inmediata.

En la primera semana del mes de julio, el Administrador de la Aduana, Gerardo Omar Celis ofreció rotar al personal asignado a los Puentes Internacionales 1 y 2, como una medida para combatir la prepotencia de algunos elementos.

Ciudadanas y ciudadanos entrevistados así como testimonios publicados en Facebook aseguran que algunos Oficiales de Comercio Exterior siguen con una actitud poco amable durante las inspecciones a los automóviles que retornan de Laredo, Texas.

Las principales quejas de los automovilistas que retornan con o sin mercancías compradas en Laredo, Texas, es que algunos Oficiales de Comercio Exterior se comportan con prepotencia al momento de revisarlos incluso en casos cuando el sistema aleatorio arrojó luz verde; otra queja es que les expiden boletas para que el residente fronterizo pague impuestos aunque no haya excedido el monto de la franquicia.

“Me tocó luz verde y me pasaron a revisión, pero yo no compré nada, no traía nada en la cajuela. Lo que me molesta es que el oficial haya sido prepotente. Me preguntó que cuantas veces cruzo a Laredo, en qué trabajo. Yo tengo un trabajo honesto y aun así me tratan así”, expresó Juan Carlos Cuevas.