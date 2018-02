Sigue municipio entregando becas

Aún no se tienen ordenes de cancelarlas. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Educación anunció que aunque ya terminó el plazo para recoger la tarjeta bancaria de la beca municipal, las personas que aún faltan, pueden pasar por ella pues aún no tienen orden de cancelarlas.

“Finalmente un número de personas acudieron al llamado para recoger ese beneficio que el gobierno municipal 2016-2018, del contador, Enrique Rivas Cuéllar, tuvo a bien de convocar aquellas personas que estuvieran en posibilidades atendiendo esta convocatoria poder accesar a estos beneficios”, indicó el director de educación municipal, Antonio Arredondo Álvarez.

Aclaró en cuanto a los pagos, los cuales incluirán los retroactivos, afirmando estar enterado que se van a ejercer algunos en estos primeros días del mes, esperando que pronto se regularicen la situación del retroactivo, recordando que la erogación de este beneficio es del mes de septiembre del año que paso, al mes de junio del 2018.

“Ya son mucho menos la cantidad de plásticos bancarios que no se recogieron, aún hay algunas personas que por alguna razón no se han enterado, pero todavía quedan algunas de ellas, no han perdido el beneficio, aún está sujeto a que haya nuevas disposiciones al respecto”,