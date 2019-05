Recomendaciones de seguridad para comprar en el Hot Sale

Se acerca una nueva edición del Hot Sale, y con ella la oportunidad de acceder a cientos de productos con enormes descuentos y promociones. Si bien las compras de este evento suelen ser seguras, es necesario que los usuarios se mantengan atentos frente a posibles promociones engañosas o páginas fraudulentas. Por eso, en esta oportunidad te presentaremos algunas recomendaciones de seguridad para que tus compras de Hot Sale sean exitosas y no debas sufrir ningún tipo de inconveniente.

Registra las ofertas

En cuanto aparezca ante tus ojos una oferta que te interese o llame tu atención, procura realizar una captura de pantalla de la misma o tomar una foto con tu celular. Tener en tus manos este registro te ayudará a realizar un reclamo en caso de que luego la empresa no cumpla con lo pactado.

Utiliza dispositivos y redes privadas

Es importante ante todo evitar el uso de computadoras públicas o dispositivos que no conozcas, ya que no sabes cuáles son sus condiciones de seguridad. Algunos pueden tener programas espía o registrar todos tus movimientos, pudiendo acceder a los datos de tu tarjeta fácilmente. Del mismo modo, intenta hacer todas las transacciones desde redes de Wi-Fi privadas, ya sea la de tu hogar o desde la red de tu trabajo. Es fundamental que sigas estas recomendaciones y así evites exponerte al robo de tu información privada.

Compra en sitios web seguros

Antes de realizar transacciones en el Hot Sale, revisa estar haciéndolo en una página segura. Una manera de verificarlo es asegurarte de que el dominio web de la tienda comience con el protocolo de seguridad “https”. Este protocolo significa que toda la información que expongas quedará protegida. Sin embargo, la mejor manera de evitar sitios web fraudulentos es ingresando a las tiendas y marcas directamente desde la página oficial del evento.

Consulta la reputación del vendedor

Para comprobar que te encuentras en una tienda confiable, puedes informarte en foros o redes sociales acerca de las opiniones de otros compradores. Nada mejor que conocer la reputación de los vendedores a través de las experiencias de los usuarios.

Condiciones de cambio y devolución

Antes de confirmar tu compra, revisa las políticas y condiciones que ofrece la tienda. Conocer los procedimientos de devolución y cambio te ayudará a saber cómo actuar en caso de que el producto que recibas no sea lo que esperabas, o presente algún inconveniente. Del mismo modo, debes conocer la información acerca de los modos de envío, y calcular los costos en caso de que el mismo no sea gratuito. Incluso puedes chequear si las empresas permiten retirar los productos por locales físicos o en puntos de entrega ya que en estos casos no se cobra la logística.

Exige comprobantes y facturas

Exigir las facturas y comprobantes y guardarlos luego de finalizar las compras es un requisito fundamental para comprar con seguridad. Los mismos te servirán como prueba en caso de que necesites realizar algún tipo de reclamo.