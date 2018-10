Sigo siendo la presidenta del SNTE: Elba Esther a maestros

CIUDAD DE MÉXICO.-Elba Esther Gordillo reapareció en el escenario y dijo que continúa siendo lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Yo me voy hoy con mucho aliento. Yo estoy haciendo la tarea. Y no se crean que hay tiempos fatales, que si octubre, que el Congreso… No, no, no, la ley es la ley, y voy a hacer respetar la ley, como demostré mi inocencia bien, yo sigo siendo la presidenta del sindicato.

En un foro de educación, ante los integrantes de la asociación Maestros por México, quienes se reunieron ayer en la Ciudad de México, Gordillo afirmó que el actual líder sindical, Juan Díaz, es sólo “la chequera de los maestros”.

“Lo que tiene Juan Díaz es la chequera de los maestros; lo que tengo yo es el liderazgo de los trabajadores. Esa es la diferencia”, dijo.

#MaestrosPorMéxico “Somos grandes de espíritu”, mensaje de la Mtra. Elba Esther Gordillo. pic.twitter.com/3O4iCTj24S — Maestros Por México Puebla (@MxM_Puebla) October 23, 2018

Maestros por México se constituyó legalmente como asociación apenas el 16 de marzo y mantiene una lucha para destituir a Juan Díaz de la Torre de la dirigencia nacional del sindicato.

La organización tiene presencia en 120 ciudades del país.