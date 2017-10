Significado de los anillos de matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Las argollas de matrimonio son uno de los símbolos más importantes para las parejas que están a punto de casarse; además de que tienen un significado y valor especial, es fundamental que reflejen la personalidad y estilo de vida de la pareja.

Las argollas de matrimonio simboliza el compromiso entre la pareja, es por ello que también recibe el nombre de Alianza. Alrededor del 2800 AC, los antiguos egipcios ya intercambiaban anillos en sus ritos matrimoniales. Para ellos, el círculo representaba una forma sin principio y fin, por lo que significaba la eternidad.

El anillo matrimonial se coloca tradicionalmente en la mano izquierda, en el dedo anular, por la creencia antigua de que la vena de ese dedo llega directamente hacia el corazón. Luego esta costumbre fue adoptada por los romanos y cristianos, hasta que pasó a formar parte de la ceremonia del matrimonio.

En la Biblia, en el Antiguo Testamento se pedía la mano de la novia con un anillo. Esta costumbre ha llegado hasta nuestros días. En el siglo IX, el Papa Nicolás I, decreta que el hecho de entregar el anillo a la novia es ya una declaración oficial de la intención de casarse.

Originalmente los anillos se hacían de cuero, y luego los hicieron de hierro, pero fue cambiando hasta hacerlos de metales preciosos como el oro.

Actualmente las alianzas no tienen que ser iguales para ambos; los hombres normalmente prefieren algo sobrio, mientras que las mujeres enloquecen por un anillo de diamantes, lo ideal sería entonces elegir un modelo clásico para él y algo más glamuroso para ella, pero elaborados con el mismo metal para lograr armonía.

Es por ello te presentamos la propuesta de argollas de matrimonio de Joyerías BIZZARRO.

Brillo de amor.- La combinación de oro amarillo y blanco es un estilo que llego para quedarse, su mezcla da como como resultado un intenso brillo que hará que el amor se mantenga vivo por siempre. Esta tendencia es atemporal, aporta mucho estilo e incluso permite conseguir un toque vintage si la pareja es amante de lo clásico. Como toque de sofisticación las propuestas para mujer tienen una simulación de churumbela lo que da un twist de brillo y exquisitez.

Lujo exquisito.- Hay quien dice que menos es más y en esta propuesta se comprueba de una forma espléndida, ya sea en su propuesta en oro amarillo o blanco, estas piezas irradian elegancia y buen gusto.

Amor sin límites.- Los detalles hacen la diferencia por eso la casa joyera juega con diversas variaciones para hacer de estas argollas algo único y especial; ya sea grecas, líneas o formas geométricas, estas opciones son ideales para parejas osadas que gustan del lujo y la originalidad.

Elegancia is the new black.- El oro blanco cada vez es más popular en las argollas de matrimonio por su gran elegancia y facilidad al combinar. Ya sea con sutiles detalles o combinado con la elegancia del color negro, estas 3 propuestas se convierten en un acierto para aquellas parejas modernas, que buscan piezas minimalistas y elegantes.