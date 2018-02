Si voy a Rusia, bien; si no, he tenido una carrera bastante digna: Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, asegurara que Rafael Márquez no iría al Mundial de Rusia 2018 hasta que solucionara sus problemas legales con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el propio Rafa ha roto el silencio.

El zaguero y capitán del Atlas aseguró que tiene la ilusión de jugar su quinta Copa del Mundo; sin embargo, aclaró que su situación se deberá aclarar lo más pronto posible y señaló que si no va a Rusia no afectará la digna carrera que ha construido.

“Estoy feliz de seguir jugando al futbol, es una pasión, es lo que me mantiene todavía jugando, lo que me tiene contento y si se dan las cosas, bien; si no, yo creo que he tenido una carrera bastante digna como para solo depender. La ilusión sigue estando y hasta el último día en que se pueda solucionar mi tema, pues veremos”, dijo en entrevista para Mediotiempo en un evento de una marca de ropa deportiva.

Así como lo mencionó De María Serrano hace algunas semanas, Rafael Márquez sabe que tiene que aclarar su situación para poder estar en la lista de 23 jugadores convocados de Juan Carlos Osorio.

“Mis abogados son los que están hablando para intentar tener el mejor diálogo y la mejor solución, sí he recibido el apoyo de ellos pero por ahora los que tienen el diálogo son la parte legal”, agregó.

Mientras tanto, Márquez Álvarez se deberá concentrar en tener un buen torneo con los Rojinegros, al tiempo de esperar a que su problema se solucione de aquí a junio, para tener buen ritmo en caso de que Osorio lo llame para participar en Rusia.