Si regresan a la isla los van a encarcelar, aseguran cubanos

NUEVO LAREDO, TAM.-Tres cubanos, tres opiniones, tres sueños unidos en la frontera de México con Estados Unidos en Nuevo Laredo.

Salieron de Cuba para llegar a un país libre, donde pudieran hablar, expresarse, donde no sean perseguidos por un régimen, comentó Ángel Eduardo, agrónomo de profesión.

“Nunca nos negaremos a recibir ayudar de México, todo lo contrario, pero en este momento el objetivo es llegar a Estados Unidos, después de una travesía muy dura de dos meses y medio de viaje, hemos gastado mucho dinero, el gasto más grande fue vender mi casa, ahora en Cuba no tengo ni bienes ni donde vivir y el gobierno no me daría nada”, afirmó.

El gobierno los pondría presos, afirmó por haber expresado a través de redes sociales, si llegaran al aeropuerto José Martí, los esperan con un machete en la mano y los desaparecen.

Rolando Miraval, de 56 años de ciudad de Ávila en Cuba, es casado y con pequeño hijo, vivió un tiempo en Ecuador, después llego acá con la familia con la ilusión de alcanzar los Estados Unidos.

“Hasta el momento ninguna institución gubernamental se ha acercado a nosotros, solo la sociedad civil y grupos de iglesias nos han apoyado con mucho respeto, pienso en muchas cosas, lo primero es llegar a Estados Unidos, luego ya sería de ver si es mejor allá o México y si las condiciones no me lo permiten continuar aquí, pero nunca regresaría a Cuba”, enfatizó Rolando.

A Cuba no podría volver, no tiene ya derecho, habrá represalias del gobierno, porque ahora es un deportado y no afín a la revolución, le apartarían de todo, le quitarían todas las posibilidades.

Daniel Echavarría González, tiene 31 años es de la Habana, quería llegar a Estados Unidos para tener una oportunidad que en Cuba no existe, “ya no quiero vivir en Cuba, no hay libertad, tampoco democracia”.