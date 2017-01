CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”.

A través de Twitter, el mandatario estadounidense envío el mensaje esta mañana, luego de que ayer el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para separar a las dos naciones.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017