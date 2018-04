“Sí la vi en Televisa, yo mentirosa no soy”: Cynthia Urías

CIUDAD DE MÉXICO.-Atala Sarmiento finalmente habló de su salida de “Ventaneando”. Por su parte; el programa ofreció una conferencia de prensa para aclarar todos los rumores sobre su salida y lo expuesto en su video.

Ante todo esto, Atala en una parte del clip que subió a YouTube nombró a Cynthia Urías, pues recordemos que ella fue la que confirmó haber visto a la ex TV Azteca en pasillos de Televisa.

“Nunca en mi vida he visto personalmente a Cynthia Urías y qué motivos tendrá ella, los desconozco, para mi no merece la pena ahondar en el tema”, dijo Atala sin dar más explicación.

Sin embargo, a través de Twitter, Urías le respondió a Atala, “Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los seudo fans atacar, yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos…”.

Y agregó, “… los demás somos los malos, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí que? Pero Yo mentirosa No soy. FIN”.