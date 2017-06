Si “La Mars” fuera mi hija, le daría unos coscorrones: Adela Micha

CIUDAD DE MÉXICO.- A Adela Micha ya le da “hueva” hablar de La Mars. Al principio, dijo a EL UNIVERSAL, no había considerado pagarle por sus colaboraciones en su plataforma Saga, pues consideró que era una oportunidad para que la joven de 16 años reivindicara su imagen tras aquel “desafortunado” video en el que se justificaba por dejar la prepa.

Al principio ella estaba muy contenta y agradecida, recordó Adela. Pero tan solo unos días después de la invitación, La Mars mandó decir que lo que quisieran con ella lo vieran a través de su representante. Fue ahí cuando Micha canceló la invitación.

“Lo de La Mars fue una posibilidad para ella y no, no le iba a pagar, por supuesto que no, no puedo gastar mi dinero en alguien que hace eso. Si ella se hubiera comprometido con la chamba ya estaríamos hablando de otra cosa” explicó la periodista.

Pese a que no se arrepiente de haberla entrevistado ni de la invitación, sí lamenta que sea esto lo que está acaparando la atención de su nuevo proyecto noticioso, Saga.

“Es una niña, si fuera mi hija yo solamente le pondría dos coscorrones. No me arrepiento, no pasó a mayores”, compartió Adela, quien aseguró que así (con la actitud mostrada por la joven) no puede trabajar. Reiteró que era una oportunidad para La Mars e hizo referencia a todos aquellos jóvenes que no pueden estudiar y que no es porque no quieren, sino porque no pueden.

“Yo no tenía ningún interés en contratarla, yo simplemente dije, te echamos la mano aquí, es una plataforma en la que tú puedes reivindicar un poquito lo que habías dicho, adelante”.

Hace unos días, la enemiga del “sistema retrógrada” publicó una foto haciendo el reto del condón.