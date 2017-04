Si hay corrupción, sacarla de raíz: alcalde de Laredo al FBI

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de un día de investigación por parte del FBI en la Ciudad de Laredo, en donde también está involucrado el Condado de Webb, el Mayor de Laredo, Texas, Pete Saenz, dijo que están a la espera de los resultados y que si existe corrupción hay que sacarla desde la raíz.

“Después de las 9 de la mañana recibí un llamado del agente especial del FBI y me dijo Mayor no se mortifique, no lo traemos a usted involucrado, pero sí tenemos que revisar y cuestionar a ciertas personas y ver ciertos documentos y cosas de esas, se va ir a una investigación mayor, no son ustedes, pero también en el Condado y otra gente también afuera de la ciudad”, afirmó.

El Mayor, comentó que las áreas que fueron investigadas son el edificio del City Hall, el City Hall anexo, el departamento de tráfico, Obras Públicas, departamento del sistema de aguas, y se están están enfocando en algo de transportación.

Aseguró que que no se siente alegre por esta investigación repentina, pero que le da gusto que hayan venido y que chequen que las cosas están bien, que hagan su deber y si hay algo ahí que lo persigan hasta el fondo.

“Decían que había actos de corrupción, es algo penoso como les dije, pero si hay algo de eso hay que sacarlo desde la raíz, yo por eso precisamente accedí, para que haya justicia, para que haya transparencia, que haya buen gobierno, un gobierno abierto y ojala represente yo eso, pero a ver que sale de todo esto”, aclaró.

Para concluir dijo que hasta el momento no hay un resultado, que ahorita están en la fase de investigación y en los próximos días ya se sabrá el motivo de a quién o quiénes va enfocado esto.