Sí habrá clases en el turno vespertino de educación básica

NUEVO LAREDO TAM.- Ante las posibilidades de lluvias que se presentan para el resto del día de hasta un 80 por ciento, en el turno vespertino de educación básica, se aplicará el mismo criterio que en el matutino, sí habrá clases y también tolerancia para padres de familia y alumnos en caso de que por algún motivo no puedan trasladarse al plantel, explicó Aurelio Uvalle Gallardo jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

Indicó que la asistencia del turno matutino fue de un 75 por ciento en todas las escuelas aplicando la tolerancia de que los estudiantes se fueran integrando más tarde.

“En todas las escuelas estarán los maestros y directores recibiendo a los estudiantes, las clases no se suspenden y también pedimos a los padres de familia que envíen a sus hijos perfectamente protegidos para las inclemencias del tiempo que se presentan. En el caso de que el camión no pase, estén lejos y no puedan trasladarse, esa falta estará justificada y no afectará su calificación”, aseguró.