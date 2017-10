Si Cataluña consolida su independencia, “España se nos hace trocitos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue hace sólo dos días que el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente su independencia y, al mismo tiempo, el gobierno de España comenzó a aplicar medidas para intervenir la autonomía de la región, pero la confusión y la incertidumbre ya está muy presente en los habitantes del país europeo.

Para Cynthia Cossío Ontiveros, mexicana residente en España desde hace varios años, y su esposo Emilio, ciudadano español, toda esta situación los tiene “revueltos”, no sólo por la incertidumbre de no saber lo que puede ocurrir en los próximos días, sino por que ambos gobiernos -catalán y español- han desatado una confrontación nacional.

Nosotros “somos españoles al 100% y queremos que esta sea una sola España y que seamos todos españoles”, dice Emilio.

Aunque Cataluña declaró su independencia y ha comenzado a planear la convocatoria de elecciones para formar una Asamblea Constituyente, “ratificar eso va a ser un poco complicado”, señala Emilio.

Pese a haber declarado su separación, Cataluña ha fallado hasta ahora en un requerimiento primordial para que esta tenga verdadero peso: la aceptación de la comunidad internacional, en especial la de la Unión Europea (UE), que ya ha declarado su apoyo al gobierno español de Mariano Rajoy.

Emilio reconoce que “hay una postura muy enfrentada entre una parte y otra, pero lo que queremos es una España unida, como siempre ha estado, porque si los catalanes acceden a la independencia, después otros, como el País Vasco, podrían seguir el mismo camino. Entonces el gobierno tiene que aplicar la Constitución al 100% porque sino, España se nos hace trocitos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Emilio señala que no cree que sea viable una Cataluña independiente “porque de principio no la reconoce ningún país, la comunidad económica europea se niega a reconocerla, y lo que menos quiere es más fracturas. Si en cada país hay una facción, entonces no hay espacio para todos”.

Previo a la declaración de independencia catalana, sectores en ambos lados del conflicto, así como de la comunidad internacional habían buscado que se diera un diálogo para llegar a un acuerdo y ahora con el conflicto desatado, algunos, como Emilio, ven esa alternativa mucho más inalcanzable.

“A España le esperan unos días muy fuertes, con enfrentamientos, no sólo entre gobiernos sino en la calle, y va a tomar tiempo restablecer la unidad. Las elecciones son muy próximas para que sean realmente una solución, no creo que para el 21 de diciembre las cosas cambien lo suficiente para que haya un resultado diferente”, apunta el español.

Asegura que todo el país europeo esta “pegado a las noticias, porque jamás habíamos vivido algo así. Todos los que somos y nos sentimos españoles estamos muy preocupados por todo lo que está pasando”.

Sin embargo, afirma que no tienen miedo, “respeto mucho, pero miedo no, porque ya tuvimos una Guerra Civil y eso nos causó mucho miedo ya”.