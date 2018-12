Sheinbaum “me quita un peso de encima”, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó aliviado: expresó que le quita “un peso de encima” el que Claudia Sheinbaum sea ahora la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Claudia me quita un peso de encima, el que ella gobierne la ciudad me da oportunidad a mi de atender el resto del país. Aquí yo no voy a estar tan preocupado, voy a estar desde luego atento”, declaró el presidente.