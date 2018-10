Shakira y Maluma ponen a bailar a Britney Spears

E.U.-Mediante Twitter, Shakira presumió haber puesto a bailar salsa a Britney Spears, y es que la colombiana notó que la Princesa del Pop se echó porras al revivir el momento en que su cuerpo se movía al ritmo de El Chantaje, tema que cuenta con la colaboración de Maluma.

“¡Siempre muy divertida bailando con mi buen amigo @WillieGomez! ¡Es un caballero total y me hizo sentir como una dama que baila salsa en tacones por primera vez! ¡Lo adoro al máximo!”, escribió Spears junto al video publicado en su red social.

Pese a que no fue etiquetada, Shak se dio cuenta y de inmediato aplaudió la acción de su compañera.

Yes, you go @britneyspears! Amazing salsa dancer too! Shak https://t.co/Nzlp7uWYEL

— Shakira 🤫 (@shakira) 3 de octubre de 2018