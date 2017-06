Shakira habla sobre su “enemistad” con Antonella

“No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. "Mencionó la cantante. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas semanas de iniciar su gira de conciertos, donde promocionará su nuevo disco, “El Dorado”, la cantante Shakira ha aparecido en distintos medios de comunicación, donde aparte de hablar de su música, al ser pareja del futbolista Gerard Piqué del Barcelona, es inevitable no tocar el tema de la supuesta “enemistad” que hay con Antonella, futura esposa de Messi, quien es compañero y amigo de Piqué en el Barcelona.

“No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este”, dijo la intérprete de Me Enamoré en una entrevista en el programa “Telenoche” de Argentina.

Sobre si asistirá a la boda de Messi, la cual será el 30 de junio y se ha rumorado que no estará presente, señaló:

“Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Messi son amigos desde muy pequeños”, agregó la colombiana, dejando abierta la posibilidad de asistir, pese a la próxima gira de la cantante.

