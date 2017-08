SET facilita las inscripciones

NUEVO LAREDO, TAM.- El profesor Aurelio Uvalle Martínez, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), hizo un llamado a las directivas de las escuelas de educación básica a no condicionar la inscripción de los alumnos con el cobro de cuotas.

Uvalle Martínez. intervino en el caso de la Secundaria 13, donde algunos padres expusieron el cobro de cuotas para poder inscribir a sus hijos.

De acuerdo a la señora, Rosa María González, cuando acudió a inscribir a su hijo se le pidió que pagara la suma de 500 pesos de cuota y 100 pesos más por concepto de exámenes de lo contrario no podría inscribir a su hijo que paso a tercer año.

“Me estaban cobrando 500 pesos y 100 de exámenes para poder inscribir a mi hijo, me pedían que les firmara un pagaré y les dije que no, que si son cuotas voluntarias porque tenía que firmar algo, pedí hablar con el director y me dijeron que estaba muy ocupado y además que con ella me tenía que dirigir con la tesorera que ella estaba a cargo de eso, cuando hable con la subdirectora me dijo que ella no estaba escribiendo que era la tesorera”, dijo la madre de familia.