SET evalúa los 40 programas federales

NUEVO LAREDO, TAM.- Son alrededor de 40 programas federales los que están en la espera y viven con la incertidumbre, si continuarán en enero, al iniciar la segunda parte del presente ciclo escolar 2018-2019. Uno de ellos es Escuelas de Tiempo Completo, reveló Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en su reciente visita a esta ciudad.

Dijo que por este motivo, es que se está acudiendo a los diferentes municipios de Tamaulipas para explicar a los padres de familia la situación que se presenta por este cambio de poderes y se está en la espera de que el nuevo gobierno federal analice la situación y determine si los programas continuarán o no.

“El gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el secretario de educación Héctor Escobar Salazar, nos han encomendado salirnos de las oficinas y ver qué necesidades existen en los diferentes municipios de Tamaulipas. A mí me tocan ver temas que mucho tienen que ver con padres de familia, programas federales como tiempo completo, reforma educativa, además de implementar programas en las escuelas, para que se puedan ver todos los detalles que a la escuela les hacen falta y que programas federales como escuelas al cien, no han llegado a entrar a las escuelas que realmente lo necesitan”, consideró.

Leal Rodríguez señaló que Escuela de tiempo completo, es un gran programa que a nivel estado se realiza en más de 800 instituciones de nivel primaria y en contados casos en preescolar.

“Este programa ha dado muy buenos resultados, CONEVAL lo calificó como el mejor programa de educación, este programa es totalmente de recursos federales. Estamos en la mejor disposición que el gobierno federal entrante prosiga con él, hasta ahorita no hemos tenido una respuesta si va a mantenerse y hay que hablarlo con la verdad, si no nos lo establecen o nos dicen hasta un determinado momento antes de que salgan las escuelas de trabajo, porque los niños salen en un tiempo y los maestros en otro y en enero que regresan a clases tendríamos que saber si van a continuar o no Escuelas de Tiempo Completo porque tenemos 849 en el estado y necesitan saber cómo van a iniciar la segunda parte de este ciclo 2018-2019”, detalló Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez.