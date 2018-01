Serie “Game of Thrones” regresará en 2019

HBO confirmó que la última temporada de la serie no se transmitirá este año

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de “Game of Thrones” tendrán que esperar hasta 2019 para poder disfrutar de la última temporada de la serie.

HBO confirmó que la octava temporada de “Game of Thrones” no se transmitirá este año, aunque aún no dio a conocer la fecha de estreno de los últimos capítulos.

La producción de la última temporada inició en octubre y se mencionó que finalizará hasta agosto de este año, un año después de que transmitiera el final de la séptima temporada.

HBO ya está desarrollando algunas producciones relacionadas con la historia original de George R. Martin.