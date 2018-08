Sergio Pérez, contento con resultado del GP de Bélgica

BÉLGICA.-El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez calificó su quinto puesto en el Gran Premio de Bélgica como “un gran inicio a una nueva era de equipo”, con la llegada de nuevos propietarios y el cambio de denominación en su escudería, ahora Racing Point Force India.

“Es un gran inicio a una nueva era de equipo, esperemos que sea el inicio de grandes cosas y que vengan más resultados en el futuro”, manifestó Pérez, que salió del cuarto lugar y terminó quinto tras superar a su compañero francés Esteban Ocon y ser adelantado por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes)

Very happy to have break the milestone of 500 points in my F1 career, it’s been a great weekend to celebrate my first 150 GPs! Let’s go for 150 more! Great job by everyone at the team @forceindiaf1, these points will be super important in the championship!!! pic.twitter.com/euJq5t8hs0

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26 de agosto de 2018