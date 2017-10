Sergio Mayer responde a Paty Chapoy por agresión a reportera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se suscitara un altercado entre una reportera del programa Ventaneando y un miembro del staff de “Sólo para mujeres”, que resultó ser el hermano de Sergio Mayer, el pasado 17 de octubre, la conductora Paty Chapoy comentó lo sucedido en su programa e hizo una recomendación.

“Es el tipo de patán que está en ‘Sólo para Mujeres’, les recomiendo no vayan, no vayan porque la agresión que recibió nuestra reportera fue desagradable, y no debemos de permitir que nadie trate así a nadie”.