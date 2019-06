Sergio Goyri se casará con la mujer que lo ventiló cuando llamó «Pinche india» a Yalitza

CIUDAD DE MÉXICO.-En el mes de febrero, se desató una fuerte polémica contra el actor Sergio Goyri luego de que su novia Lupita Arreola compartiera un video en Instagram de una cena íntima donde el actor mexicano llamara «Pinche india» a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio.

El material antes mencionado fue captado y transmitido en vivo en las redes sociales del Lupita, quien sin saber ventiló a su amado y lo hizo quedar mal ante la sociedad. Pese a dicho, su amor se fortaleció y fue ella misma quien dijo que ya están en planes de boda.

“Ya le di el ‘si’, lo publicamos hace poco en las redes, estábamos en París y ahí me dio el anillo, siempre me comentó que su idea era estar conmigo toda la vida, tenemos una edad donde sabemos lo que queremos, y queremos estar juntos”. LUPITA ARREOLA

La empresaria aseguró que Goyri es un caballero en toda la extensión de la palabra, contrario a lo que se ha dicho de él.

“Es un caballero y lo único que les puedo decir es que es un caballero, a pesar de que somos escorpiones nos queremos, amamos y nos respetamos muchísimo”. LUPITA ARREOLA

Cabe destacar que el actor aún no ha podido terminar con la polémica, tras los comentarios desafortunados hacia Yalitza Aparicio; sin embargo no es algo que le quite el sueño, pues se la pasa de viaje con su prometida.