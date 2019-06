Sergio García, Jon Rahm y Adri Arnaus presentan su candidatura al US Open

CIUDAD DE MÉXICO.-Extraordinario comienzo para los españoles (a falta de que acabe Rafa Cabrera) en el US Open, que cerraron la primera jornada con vuelta de 69 golpes. Sergio García, que el miércoles aseguraba no tener las mejores sensaciones, materializó un eagle en el tramo final (hoyo 6) que a buen seguro disparó sus aspiraciones y le cambió la cara pese a terminar con bogey.

Por su parte, Jon Rahm, sólo una vez en su carrera se había enfrentado a dos cortes fallados (2017, The Memorial + US Open). Después de la escabechina del PGA Championship y de quedarse fuera tras el viernes en su siguiente torneo, el vasco no parece dispuesto a que haya una tercera vez. Otro de los miembros de la ‘Armada’, Adri Arnaus, que debuta en un ‘major’, también se ha mostrado muy sólido con otra vuelta de 69. Los líderes en casa club en estos momentos son Rickie Fowler y Xander Schauffele (66), y otro de los aspirantes, Dustin Johnson, materializó 71 (par).

En su primer asalto, con un Pebble Beach preparado para poner las cosas difíciles, con rough espeso y unos greenes de una media de 300 metros cuadrados (la mitad que Augusta y seis veces menos que St. Andrews), los españoles han domado al enemigo. Los tres sacaron provecho de su potencia (Arnaus 315,5 yardas de media) en un campo como este, más el vasco y el castellonense, que apenas se desviaron de las calles.

A diferencia de Sergio, Rahm no permitió ni un asalto de tanteo a Pebble Beach y se lanzó a la conquista del histórico campo con un inicio soñado: tres birdies consecutivos (10, 11 y 12). Un pequeño error en el 17 fue rápidamente subsanado en el 18. Posteriormente trató de arañar algún birdie más, pero se fueron algunos putts. En el 6 acabó dropando tras mandar la bola a unos arbustos. En su mismo partido iba con el jugador más regular del momento, Rory McIlroy, que acabó con 68 golpes y continúa fino con el putt.

Adri Arnaus, que la pasada temporada se ganó la tarjeta del Circuito Europeo y en noviembre disputó su primer torneo en el PGA Tour (Mayakoba), ha entrado con fuerza en uno de los campos más emblemáticos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Formado en la Universidad de Texas A&M, da la impresión de que el sitio natural del catalán esté en este tipo de campos. Con cuatro birdies y dos bogeys, requirió de algún putt extra para cerrar varios hoyos. A poco que afine, se podría consolidar en los puestos de arriba de este US Open.