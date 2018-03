Será Maki candidata panista por Reynosa

A través de su cuenta de Facebook, el diputado con licencia declinó sus aspiraciones a contender por la candidatura, pues dijo, reconoció que las encuestas favorecen a la actual alcaldesa.

“El día de ayer, después de ver los últimos sondeos en donde, si bien es cierto los números me dan para ganar, es mi compañera Maki Ortiz quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la cual he decido no aferrarme a seguir. Y privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor. Por otra parte, recibí la invitación por parte del Gobernador del estado, para ser un servidor, quien coordine las campañas en nuestra ciudad”, señaló.

Por tal motivo se espera que en las próximas horas se oficialice por parte de la dirigencia del PAN la candidatura de Maki Ortiz Domínguez.