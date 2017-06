‘Ser padre es una bendición, un regalo de Dios’

NUEVO LAREDO, TAM.- En México, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, es el día en que se honran por todos sus sacrificios hechos desde que son padres.

Esas personas tan especiales que ocupan su lugar en nuestra vida, son seres que representan muchas cosas importantes para todos nosotros. Su presencia o la falta de ella tienen una gran influencia en la historia de la mayoría de los seres vivos.

La mayoría de las familias se reúne para celebrar este día con los padres, tíos y abuelos alrededor de alguna comida, con un menú especial y obsequios, algunos materiales y otros del corazón.

Para saber su opinión en cuanto a este sentimiento, este medio informativo se dio a la tarea de entrevistar algunos padres para conocer su sentir en cuanto a la palabra “Padre”.

Para el señor Arturo Rodríguez Pérez, ser padre es una bendición, pues trae sensaciones son indescriptibles, es el don más precioso que Dios pudo regalar al hombre y a la mujer.

“Ser padre es lo más grande, uno no espera que nos festejen porque tenemos obligación como padres, yo me siento muy orgullosos de mis hijos, además me tocó una muy buena esposa, en este día del padre lo único que deseo es estar junto con mis hijos como siempre lo hemos estado, no importa si te hacen regalos o no, lo importante es que estén conmigo siempre, porque uno no sabe hasta cuándo va a poder estar con ellos”, expresó Don Arturo quien es padre de tres varones.

Don Juan José Pérez de 81 años quien es padre de tres mujeres y hombre, así como de siete nietos y tres bisnietos dijo que ser padre es lo más bonito, pero más hermoso es llegar a ser abuelo y posteriormente bisabuelo.

“Es una satisfacción para mi ser padre, afortunadamente cada domingo todos mis hijos se reúnen en mi casa, para mí lo más importante es que mi familia este unida, lo material no importa, solo quiero que mis hijos me sigan visitando como hasta ahora”, comentó.

Margarito Sánchez Jiménez aseguró que ser padre es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un hombre.

“Ser padre es muy hermoso, es la realización de muchos sueños, en mi caso tuve la fortuna de que entre mi esposa y yo criamos a y tres hijos, dos mujeres y un varón, quienes nos dieron tres nietos a los cuales disfrutamos mucho, en este día lo más importante para mí es estar unido con mi familia, es el mejor regalos que nos pueden dar nuestros hijos”, subrayó Don Margarito quien envió una felicitación a todos los padres.

Por su parte, Gabriel Martínez manifestó que ser papá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo esta etapa de su vida.

“Este día primero voy al panteón a visitar la tumba de mi padre, después me reúno con mi familia para festejar este día, afortunadamente me siento satisfecho de llevar esta responsabilidad tan grande como es un hijo, mi familia definitivamente es mi pasión, este día solo quiero estar con mi familia”, subrayó.

El hombre envió un mensaje a todos los padres de Nuevo Laredo para que luchen siempre por salir adelante, pero sobre todo que cuiden y apoyen a sus hijos, porque un padre siempre va a estar para cuando ellos lo necesiten.