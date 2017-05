Ser mamá es el don más hermoso: Doña Carmen

NUEVO LAREDO, TAM.- Ser “Madre” es el don más precioso que Dios pudo regalar a la mujer, así lo expresó Carmen Martínez de 53 años quien trabaja todos los días como “vienen, viene” en el centro histórico de la ciudad.

Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y una labor exhaustiva; dijo Doña Carmen quien es viuda desde hace cuatro años, la cual tienen cinco hijo y nueve nietos.

Originaria de Tabasco, aseguró que tienen más de 14 años viviendo en Nuevo Laredo, donde se ha dedicado a trabajar para sacar adelante a sus hijos.

“Ahorita mis hijos ya están grandes, tengo uno de 34, 32, 28, 26 y 23 años, trabajo en el Palacio Federal cuidando los vehículos y echándole ganas para salir adelante, en este lugar tengo trabajando un año, pero tengo 7 años trabajando en diferentes calles de la ciudad, yo soy viuda, mi esposo falleció hace cuatro años, mis hijos me dan fuerza para salir adelante y continuar trabajando, afortunadamente ellos me apoyan en este trabajo”, manifestó.

Comentó que lo más importante para ella en este Día de las Madres, es estar reunida con sus hijos, pues aseguró que ser mamá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo esta etapa de su vida.

“Si uno le echa ganas puede hacer un futuro, según trates a la gente es el apoyo que recibes, a mí me quiere mucho la gente aquí, para mi ser madre es una bendición sobre todo porque tengo a mis hijos y nietos que son una bendición”, indicó.

Recalcó que ser madre es un sentimiento muy especial y una experiencia maravillosa, pues para ella, sus cinco hijos son lo mejor que le ha pasado en el mundo.

“Yo soy muy feliz, ser madre para mi es una cosa muy grande, para mí la vida nunca ha sido difícil porque he trabajado mucho, gracias Dios hemos salido adelante, Dios me ha bendecido, porque siempre que le pido me cumple, ha sido muy bueno conmigo en mi trabajo y con mi familia, él me ayuda y me fortalece a seguir adelante, le agradezco que me dio el privilegio de ser madre”, añadió.