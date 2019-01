Sentí que en Hollywood estaba perdiendo mi esencia, declara Alfonso Cuarón

CIUDAD DE MÉXICO.- “Hice un par de filmes en Hollywood y sentí que estaba perdiendo mi esencia”, declaró el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien hoy podrá llevarse un Globo de Oro al estar nominada en tres categorías.

“Roma”, una película filmada en la colonia de dicho nombre en la Ciudad de México y basada en sus recuerdos, hizo que se recordara el porqué le gusta hacer cine.

“Tenía que reconectarme con el porqué quería hacer cine en primer lugar. Recobrar la razón por la que amo el cine”, contó durante el simposio en el que participan directores nominados al Globo de Oro.

“Un gran porcentaje, 80%, 90%” del guión viene de mi memoria y de la de Libo (su niñera e inspiración para la historia).Decir que viene de mi memoria no quiere decir que no es ficción, porque no hay nada más mentiroso que la memoria”, comentó el cineasta.