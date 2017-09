Señora enferma clama por ayuda

“Cuando vivía mi esposo un amigo de él nos prestó un cuartito en donde vivir en el Kilómetro 13, pero desde un tiempo para haca el dueño del cuarto cuando yo salgo me abre el candado, no me dice directamente que me salga, pero con eso yo se que ya no quiere que siga ahí”, explicó María Isabel Valadez Aguirre. [Reynaldo García / Líder Informativo]