Señales para saber por quién votar este 1 de julio son claras: Meade

LÁZARO CÁRDENAS.- José Antonio Meade advirtió al electorado que las señales son claras para determinar por quién votar el 1 de julio próximo.

El candidato de la coalición Todos por México recurrió a un chiste religioso para advertir que solamente hay dos opciones: uno que quiere el retroceso y el otro el desarrollo.

El ex secretario de Hacienda contó la historia de un hombre que vivía cerca de un río el cual comenzó a crecer por las lluvias. El hombre, relató Meade, no quiso abandonar su hogar porque consideró que con sólo rezar se salvaría. Llegó una lancha a tratar de salvarlo y no quiso, un auto y un helicóptero y con ninguno quiso salir de su casa bajo el argumento de rezar todos los días y que Dios lo protegería.

El presidenciable continuó con el chiste: el río creció y el hombre murió, cuando llegó al cielo preguntó por qué y como respuesta obtuvo que siempre le fueron enviadas señales y él las desconoció.

“Eso es lo que hemos escuchado, muchas señales, señales que están ahí y son cada vez más claras”, expresó.

Meade Kuribreña lleva a cabo una gira por Michoacán. Estuvo ya en Lázaro Cárdenas y se traslada ahora a Morelia.