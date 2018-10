Senadores demandan a Videgaray responder a amenazas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-Senadores demandaron al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, una respuesta contundente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió a México frenar la caravana migrante o, de lo contrario, llamará a su ejército a cerrar a la frontera sur.

Al respecto, el senador del PRI, Manuel Añorve, dijo que el canciller debe contestar con decisión estas advertencias.

“En el tema de Trump, el canciller Videgaray tiene que tomar cartas en el asunto y mediar de un tema que no es de los mexicanos, pero que obviamente se convierte en un problema político para México de algo que nace en Centroamérica y que solamente quieren utilizar de paso a la República Mexicana”, expresó.

En tanto, Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública, consideró que la actitud de Trump no es propia de un jefe de Estado, porque no debe amenazar a ningún país.

“Yo creo que no es propio de un jefe de Estado amenazar a ningún país. Nosotros estamos planteando una relación en términos de colaboración, particularmente, en términos de cooperación para el desarrollo, que genere oportunidades para los migrantes en sus poblaciones de origen, de tal manera que no sea necesario, que deban salir o que deban migrar por razones fundamentalmente de sobrevivencia económica, como es el caso de estos migrantes centroamericanos” señaló.

Mientras que, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, criticó la bipolaridad de Donald Trump.

“Las amenazas no van a cesar. Yo no creo que vaya a cambiar la personalidad del presidente de un momento a otro. Más bien tiene una personalidad cambiante y así yo creo que va a estar. Un tiempo está muy amable con México y otro día no amanece de buen humor” apuntó.

Sobre el mismo tema, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller de México, declaró en entrevista radiofónica que este jueves buscará un acercamiento con Videgaray Caso, para dialogar sobre la caravana de migrantes hondureños.