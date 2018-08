Selección mexicana de robótica del Tec de Monterrey la #2 del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- La selección mexicana, integrada en su totalidad por alumnos del Tec de Monterrey, cerró el segundo día de competencia en la posición 2 del ranking general del mundial de robótica FIRST Global Challenge 2018, en el que participan más de 180 países.

Después de ocho juegos disputados en esta olimpiada de ciencia y tecnología, el robot Mu’k’a’an (que significa fuerza en maya) logró obtener 6,894 puntos en alianzas formadas con los equipos de Turquía, Burkina Faso, La República de Maldivas, Venezuela, Francia, Belarus, Corea, Seychelles, Zambia, Letonia, Ecuador y Cuba.

Este resultado ubica a los seleccionados nacionales por encima de países como China, España, Inglaterra, Alemania y Japón. Así, se espera que el equipo nacional culmine este mundial de robótica entre los primeros lugares de la lista y que obtenga alguno de los premios entregados por FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que reconocen el ingenio, la innovación, la ingeniería y cooperación entre naciones.

Los cinco jóvenes que representan a México son:

• Frida Sofía Sosa actualmente estudia la Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México.

• Santiago García, PrepaTec Ciudad de México.

• Ángel Berdeja, PrepaTec Chihuahua.

• Herman Sánchez, PrepaTec Chihuahua.

• Jorge García, PrepaTec Chihuahua.

La final del mundial FIRST Global Challenge se llevará a cabo el sábado 18 de agosto en la Arena Ciudad de México.