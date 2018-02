Seguridad del ‘Komander’ golpea a 2 hombres que lo querían saludar

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado 23 de febrero Alfredo Ríos, ‘El Komander’, se presentó en el barrio de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, pero dos de sus seguidores no tuvieron la mejor impresión del cantante y de quienes lo acompañan.

Ansiosos por verlo subir al escenario, lo esperaban ahí para darle un saludo y tal vez llevarse una foto de recuerdo, pero lo único que recordarán es la golpiza que recibieron por parte del personal de seguridad del cantante.

La terrible escena quedó captada en un video, que muestra cómo desde la llegada de “El Komander”, más de 20 personas de seguridad rodearon la camioneta blanca en la que arribó el sinaloense. Ambos fanáticos se acercaron, pero en su intento fueron atacados por hombres vestidos de negro.

“¿Lo querías saludar?, ¿Te dieron tubazos?”, preguntó la persona que grabó la agresión a los fanáticos. “Sí güey, le hago así (quería abrazar al Komander) y sí (me pegaron en la cabeza), si cachazos (con pistola), lastima. Le grito“Komander” y no mam$% y (me dan) una patada, mira (mi estomago) pero no hice nada”, dijo adolorido y ensangrentado.

Ambos seguidores de Alfredo Ríos nada pudieron hacer, y aunque “El Komander” al parecer supo del vergonzoso acto de su equipo de seguridad, él subió a cantar y el show continuó.

Aquí te dejamos el video:

La única persona que se le pudo acercar al “Komander” fue Gomita, quien también llegó acompañada de varias escoltas.