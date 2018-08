Seguiré peleando: Demi Lovato rompe el silencio sobre sus adicciones

E.U.-Luego de ser internada de emergencia por una sobredosis, Demi Lovato compartió con sus seguidores una carta para agradecer a quienes han estado junto a ella en su proceso de recuperación.

“Siempre he sido transparente acerca de mis problemas de adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho.

Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Con mis fans estoy eternamente agradecida por todo lo que me aman y apoyaron a lo largo de la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil.

Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo el tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta a todos ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que ya estoy del otro lado. Seguiré peleando”, escribió.