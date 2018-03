SEGA anuncia Sonic Mania Plus

CIUDAD DE MÉXICO.-SEGA dio a conocer el lanzamiento de Sonic Mania Plus, nueva versión del juego homónimo lanzado hace poco; sin embargo, a diferencia de la versión digital, ahora vendrá en formato físico con varios extras.

Traerá dos nuevos personajes, el modo Encore y una opción para 4 jugadores. Además de estar en un paquete especial.

Sonic Mania goes packaged with Sonic Mania Plus! Mighty and Ray join as playable characters, new Encore mode, 4P Competition mode, Holographic packaging, 32-page art book, and more. Summer 2018. pic.twitter.com/4U74kJ7xuG

