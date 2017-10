Secretaría de Gobernación emite declaratoria de emergencia por inundación en Altamira

ALTMIRA, TAM.- La Secretaría de Gobernación emitió este jueves la declaratoria de emergencia por inundaciones en el municipio de Altamira, solicitada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para acceder a los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, con los que se llevarán a cabo acciones de reparación y entrega de enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio tras la contingencia.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca agradeció la inmediata respuesta recibida por parte de la autoridad federal a escasas horas de presentarse la solicitud formal de declaratoria para una decena de asentamientos en el sur del estado.

“La idea es que baje ese recurso para, de alguna manera, subsanar un poquito de lo mucho que perdieron, por ello se hizo ya la petición formal para poder ser acreedores al FONDEN”, dio a conocer el titular del Ejecutivo Estatal, al realizar un recorrido por las colonias y fraccionamientos afectados por inundaciones el pasado 1 de octubre.

De forma paralela, el Sistema DIF Tamaulipas y dependencias estatales intervienen en las zonas afectadas con refugios temporales, comedores comunitarios, entrega de apoyos diversos, atención médica y construcción de infraestructura hidráulica emergente en los sectores donde recurrentemente se presentan inundaciones.

La Secretaría de Salud ha desplegado brigadas de atención tanto en las zonas afectadas como en los albergues temporales habilitados, ofreciendo atención médica e información preventiva.

Por otra parte, el gobernador García Cabeza de Vaca instruyó a la Secretaría General de Gobierno investigar la presunta responsabilidad de ex funcionarios municipales y estatales en el otorgamiento de permisos de edificación sobre vasos reguladores del sistema lagunario o en zonas no aptas para la construcción, identificada como una de las principales causas de inundaciones severas en la zona conurbada sur de Tamaulipas.

“Esta administración no ha permitido que se sigan estableciendo nuevos fraccionamientos que no cuenten con las especificaciones adecuadas de estudios hidrológicos que se necesitan, e inclusive, algunos que ya estaban autorizados no se les está permitiendo seguir construyendo”, indicó.

Asimismo, lanzó un exhorto a los diputados federales tamaulipecos y a la Comisión Nacional del Agua, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los compromisos presidenciales hechos con Tamaulipas en materia de infraestructura hidráulica para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, con el objetivo de aminorar los efectos negativos de precipitaciones en la región.