Sean Spicer se disculpa por referencias a Hitler durante discurso

ESTADOS UNIDOS.- El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles que su intento de comparar el Holocausto con el uso de armas químicas del presidente sirio Bashar al-Assad es “imperdonable y reprobable” y fue aún peor al hacerse en una semana sagrada para millones de cristianos y judíos.

Agregó que su comentario hecho el martes durante un encuentro con la prensa en la Casa Banca fue personal y profesionalmente decepcionante.

“Cometer un error así es imperdonable y reprobable”, dijo Spicer en una presentación en un foro sobre la presidencia y la prensa auspiciado por el Newseum en Washington. Resaltó que los cristianos se preparan para el domingo de resurrección y los judíos celebran la Pascua.

“Realmente es doloroso para mí saber que hice algo así”, dijo Spicer. “Obviamente no fue mi intención. Saber que cometiste un error que posiblemente ofendió a mucha gente… Obviamente pido que la gente me perdone y que comprenda que no debí hacer esa comparación”.